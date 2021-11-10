محافظ المنيا يشهد جلسة «التشاور العامة» لمشروعات برنامج تنمية الصعيد

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى محافظ المنيا، جلسة التشاور العامة لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 بمركز مغاغة، فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.





جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد، ومحمد السيد رئيس مدينة مغاغة، وشيماء سليمان ممثل المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وشباب البرنامج الرئاسى وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومى ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولى ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، إذ شملت المرحلة الأولى محافظتى سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالى 2021 / 2022.

ودعا جميع المواطنين للمشاركة فى وضع المقترحات للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة، والاطلاع على الخطة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التى تعتمد على إشراك المواطنين فى كل القرارات والمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة فى ظل الاهتمام البالغ والغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

وأضاف المحافظ: "نعيش حاليًا عهدًا حديثًا متمثلا فى الجمهورية الجديدة فالدولة جادة فى تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازى فى التطوير المؤسسى"، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين يتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

وأكد أن البرنامج يعمل بشكل متكامل وتنسيقى مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا فى 16 قطاع بقرى مركز مغاغة، مشيرًا إلى أن المبادرة ومنظومة التأمين الصحى الشامل المقبلة تشمل العديد من قطاعات التطوير فى مجال الصحة وتطوير الوحدات الصحية وتوفير الأطباء وكذلك المجمعات الخدمية والزراعية بحياة كريمة، وبدورها ستحدث نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل الخطة الاستثمارية، مشروعات الإدارة المحلية وهى قطاعات (الكهرباء – الكبارى – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة)، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قطاعات (التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية)، ومشروعات حياة كريمة (البنية التحتية والمرافق – الصحة – مياه الشرب والصرف الصحى - التعليم – الشباب والرياضة).