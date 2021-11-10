بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لاستعراض موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء فى المناطق الاستثمارية أو الحرة.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن هناك عروضا مقدمة من بعض المستثمرين لبدء عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مصنع لتصنيع قطرات العيون.

كما نوّه الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أنه يتم التجهيز حاليا لعقد منتدى رجال أعمال فى المجر خلال شهر ديسمبر المقبل؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كما يتم الاستعداد حاليا أيضًا لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين العُمانيين، بالتنسيق مع السفير العمانى لدى القاهرة.