محافظ بورسعيد يلتقى رؤساء الأحياء لمتابعة مستجدات العمل فى المشروعات الجارية وإزالة...

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية ببورسعيد ، وذلك بديوان عام المحافظة ، للوقوف على معدلات العمل حول المشروعات الجارية و ملف إزالة التعديات بجميع أحياء بورسعيد

واستعرض " محافظ بورسعيد " الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية داخل كل حى من أحياء بورسعيد على حدة ، موجها بتكثيف العمل والالتزام بالموعد الزمني المحدد لكل مشروع ، وتنفيذ الأعمال على درجة كبيرة من الكفاءة .

كما تابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية فى ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة ، و الموقف الحالى ببورسعيد استعدادا لانهاء العمل فى هذا الملف من خلال إزالة كافة التعديات على الأراضي والمسطحات المائية ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية للقضاء على هذه الظاهرة ببورسعيد ووضع حلول جذرية لمنع عودتها مجددا