/660601/اختفاء-شاب-بقرية-الجزيرة-الشرقية-مركز-ببا-في-بني-سويف

ما بين الحين والآخر نسمع عن حوادث الاختطاف لدى الأطفال والنساء من قبل اهل شر ذات ذمم مريضة ونفوس شيطانية بعيدة كل البعد الإنسانية ومبدء الأخلاق ف الحياة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اختفاء شاب بقرية الجزيرة الشرقية مركز ببا في بني سويف

ونستوقف قليلا حينما يكون الاختفاء هو شاب في مقتبل العمر عشرون عاما ، حيث جاء اختفاء الشاب حسين عثمان احمد إبن قرية الجزيرة الشرقية بمركز ببا - جنوب محافظة بني سويف بطريقة ملفتة للاهل والجيران من بلدته الصغيرة التي يحيطها الجبال ونهر النيل من كل مكان.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادث الاختفاء في ساعات متأخرة من ليل الأمس بصورة الشاب حسين عثمان تحت عنوان إختفاء .

وفي تصريح خاص لوالد الشاب عثمان احمد لموقع دوت الخليج أكد أن نجله حسين حاصل على دبلوم زراعه وعمره عشرون عاما فضلا عن انه في فترة خدمة عسكرية وتغيبه هذا غريب للغاية كونه في خدمة عسكرية فلا يجوز له السفر أو العمل وهو في فترة خدمة عسكرية، مضيفا أن ابنه لا توجد معه اي مشاكل عائلية أو نفسية موضح انه قد يكون انتقل للعمل بالقاهرة ويرجع تاني " على حد قوله ".

وعند سؤال والد الشاب عن مدى إمكانية عمل بلاغ لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية فرد بأنه لم يقم بأي بلاغ حتى اللحظة.

ومن جانب آخر حيث أن القرية يحيطها نهر النيل وهو ما يستوجب الوقوف وإثارة الشك بأن المضمون قد يكون في حادث غرق بنهر النيل وهذا ما استبعده الوالد نهائيا.