تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

أنتهت مباراة فالنسيا أمام نظيره اتليتكو مدريد بالتعادل الإيجابي 3/3 على ملعب "ميستايا"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري الإسباني:

1 _ ريال سوسيداد برصيد 28 نقطة.

2 _ ريال مدريد برصيد 27 نقطة.

3 _ اشبيليه برصيد 27 نقطة.

4 _ اتلتيكو مدريد برصيد 23 نقطة.

5 _ ريال بيتيس برصيد 21 نقطة.

6 _ رايو فايكانو برصيد 20 نقطة.

7 _ اوساسونا برصيد 19 نقطة.

8 _ لابايك بلباو برصيد 18 نقطة.

9 _ برشلونة برصيد 17 نقطة.

10 _ فالنسيا برصيد 17 نقطة.

11 _ اسبانيول برصيد 17 نقطة.

12 _ فياريال برصيد 15 نقطة.

13 _ مايوركا برصيد 15 نقطة.

14 _ ديبورتيفو الافيس برصيد 13 نقطة.

15 _ سيلتا فيجو برصيد 12 نقطة.

16 _ قادش برصيد 12 نقطة.

17 _ غرناطة برصيد 11 نقطة.

18 _ التشي برصيد 11 نقطة.

19 _ ليفانتي برصيد 6 نقاط.

20 _ خيتافي برصيد 6 نقاط.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكانت مباراة مفتوحة وبها الكثير من الفرص والهجمات لكل فريق، نظراً لطريقة اللعب المفتوحة الذي يلعب بها المدربين، وأفتتح الأهداف النجم لويس سواريز في الدقيقة 35 لأتليتكو مدريد، ثم تعادل سافيتش بهدف في مرماه لفالنسيا في الدقيقة 50.

ليتقدم جريزمان مرة أخرة لأتليتكو مدريد في الدقيقة 58، وعزز فرساليكو بالهدف الثالث بعدها بدقيقتين، وفي الدقائق الأخيرة يعود فالنسيا بعدما ظن الجميع أن اللقاء أنتهى ولكن يحرز هدفين في الدقيقة 2+90 و6+90، عن طريق هوجو دورو، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي 3/3.

وبهذه النتيجة يفقد أتليتكو مدريد نقطتين هامتين في ظل الصرع الشرس مع ريال مدريد على صدارة جدول الدوري ويرتفع رصيده للنقطة رقم 23 في المركز الرابع، بينما يصل فالنسيا للنقطة الـ17 بالمركز العاشر.

تشكيل فالنسيا:

" سيلسين، جايا، ديخابي، فولكييه، الديريتي، هيلدر كوستا، واس، سولير، جيامون، جيديس، ماركوس أندريا".

تشكيل أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خمينيز، هيرمسو، كاراسكو

خط الوسط: كوكي، دي بول، جريزمان

خط الهجوم: سواريز، كوريا.