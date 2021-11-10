/660598/مايسة-عطوة-القيادات-السياسية-للدولة-تراهن-على-وعي-المواطنين-لحل-أزمة-الزيادة-السكانية

شاركت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، فعاليات مؤتمر تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، والذي نظمه الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائبة مايسة عطوة فعاليات مؤتمر تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية

القضية السكانية

وجاء ذلك بحضور كلًا من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني.

منظمات المجتمع المدني

وأكدت عطوة، على ضرورة التصدي لأزمة الزيادة السكانية، خاصة وأن الدولة المصرية تعيش مرحلة فارقة نحو التقدم، ولذلك لأبد أن يتكاتف جميع المواطنين للتصدي لهذه الأزمة ولإقتلاعها من جذورها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة الزيادة السكانية، ليست وليدة اللحظة وأنما تمتد لسنوات طويلة، كما تم التعامل معها بكافة الطرق والأليات ولكنها لم يتم جني ثمار نجاحها حتى الان، لأفتة إلى أن الدولة المصرية والقيادات السياسية الأن تراهن على وعي المواطنين لحل هذه الازمة .

واضافت عضو مجلس النواب، أن مصر تمثل الدولة الأولى في عدد السكان على مستوى العالم العربي، والثالثة بقارة أفريقيا بعد نيجيريا وأثيوبيا، والرابعة عشر بالنسبة لدول العالم في الزيادة السكانية.