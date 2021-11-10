/660600/أنا-ست-محترمة-ضبط-سيدة-تنتحل-صفة-طبيبة-نساء-وتوليد-في-سوهاج

سول لها الشيطان قدرتها على خداع الناس ورجال الشرطة، ولكن غالبا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وانقلب السحر على الساحر، تلك الكلمات تنطبق على سيدة أربعينية قامت بانتحال صفة طبيبة نساء وتوليد بمحافظة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من مباحث وحدة الاشتباه يفيد بالقبض على سيدة تدعى« ح ص ع» تبلغ من العمر 41 عام، لا تعمل، تقطن بمحافظة قنا مركز نجع حمادي، ومطلوبة في 11 قضية تبدبد.

أنا ست محترمة.. ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة نساء وتوليد في سوهاج

تم نقل المشتبه فيها الى مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، وأثناء استجوابها ادعت انها طبيبة نساء وتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، وقدمت كارنية مزور بذلك منسوب الى نقابة الاطباء، ومستشفى سوهاج الجامعي، وبعمل التحريات وسؤال مستشفى سوهاج الجامعي ونقابة الاطباء بسوهاج، اكدوا انها لا تعمل بالمستشفى والكارنية مزور.

وعثر بحوزة السيدة على 2 دفتر روشتات باسمها وبعض الروشتات لبعض اسماء اطباء أخرين، وبمواجهتها اعترفت للتربح وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.