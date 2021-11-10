/660604/قبل-المباراة-المرتقبة--تعرف-على-تشكيل-منتخب-مصر-ضد-أنجولا--المتوقع

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، إلى أنجولا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة.

ويرصد دوت الخليج تشكيل المنتخب المتوقع:

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح .

في خط الهجوم محمد شريف ومصطفى محمد .

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".