محافظ الغربية يؤكد أهمية التعاون مع المجتمع المدنى لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحكومية لتوفير كل الخدمات المجتمعية الممكنة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى إطار رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال متابعة المحافظ تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" بقرية كفر سنباط مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، بمشاركة مؤسسة ثروت الخيرية وجمعية قلوب أصحاء. وتهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضاً الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو). وأشار عبدالوهاب الحضرى عضو المكتب الفنى للمحافظ، إلى أنه تم الكشف على 180 طفلا فوق الخمس سنوات، كما تم الكشف على 27 طفلا حديث الولادة ، حيث تم اكتشاف 7 حالات روماتيزم القلب و3 حالات عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى، ذلك بالإضافة إلى تبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

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