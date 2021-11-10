إنفوجراف.. القوى العاملة تطور التدريب المهنى رقميا

جدة - نرمين السيد - وسيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، وسيتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كل المواطنين على مستوى الجمهورية. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن منصة التعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى.

وسيتم تنفيذ منصة التعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى بالتزامن مع الانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة لها والوزارة على مستوى محافظات مصر.

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