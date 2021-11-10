الأوقاف: تبرعات المساجد لا تمول المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بحظر التبرعات النقدية بالمساجد مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها.





وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإنفاق تبرعات المساجد الواردة عبر الحسابات البنكية على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها، وأن أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل فى الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها فى أى أغراض أخرى، مُشددةً على أن الهدف الرئيسى من القرار هو التنظيم الدقيق لآليات جمع التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، بحيث لا يُسمح لأى شخص بجمع أى أموال تحت أى مسمى بالمساجد بالطريق النقدى، وكذلك عدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور، الأمر الذى يسهم فى تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات، خصوصًا أن صناديق التبرعات بوضعها الحالى تعانى من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك القرار. وأوضحت الوزارة أنه يتم توجيه أموال التبرعات إلى أرقام حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9)، أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم (9/78899/450/9) أو حساب مجلس الإدارة الرسمى حال وجوده، كما أنه لا يتم قبول أى تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التى تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية فى هذا الشأن فى جميع الأحوال.

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