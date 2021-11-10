الصحة: هناك ضرورة لبناء أنظمة ذكية مقاومة للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة، أهمية اتخاذ خطوات فعلية وملومسة على أرض الواقع فيما يخص التغيرات المناخية وعلاقتها بالمؤشرات الصحية، من خلال تفعيل الأنشطة وإطلاق المشروعات المختلفة الرامية نحو تقليل تأثير التغيرات المناخية على صحة المواطنين.





وأشار إلى ضرورة بناء أنظمة صحية ذكية مقاومة للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار فى الأبحاث الصحية المتعلقة بالأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية. جاء ذلك خلال لقائه مع مدير قسم البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة "ماريا نيرا"، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-26) بمدينة (جلاسكو – المملكة المتحدة). وتناول اللقاء مناقشة سبل تعظيم فرص استفادة الأنظمة الصحية من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-26)، وتوحيد الجهود المبذولة لتوسيع نطاق العمل نحو التركيز على العلاقة بين تغير المناخ والصحة، وكذلك تعزيز قدرات الدول لتنفيذ استراتيجياتها لمواجهة التحديات الصحية المتلعقة بالتغيرات المناخية. وأكد ضرورة تمكن الأنظمة الصحية من تقييم وقياس مؤشرات تأثير التغير المناخى على الصحة، كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات بين الدول وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة.

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