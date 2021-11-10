التنظيم والإدارة: تقييم المؤهلين للمرحلة النهائية بمسابقة وزارة الرى علنيا

جدة - نرمين السيد - بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعمال تقييم المؤهلين للمرحلة النهائية فى مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والرى، بشكل علنى لأول مرة وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان الحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه، والإيمان بأنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة فى سوق العمل.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية والمشرفة على المسابقة، قامت بدورها فى التقييم الشفوى بشكل علنى بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز، بحضور جميع المؤهلين للتصفيات النهائية، لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفى الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والرى، وذلك فى أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر عام 2016.

وأضاف أن الجهاز كان قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها ب 15 يوما حتى يتمكن الراغبين فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبالتالى بلغ عدد ساعات التقدم 473 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل أى 60 ساعة تقدم فقط.

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكترونى بدءا من دخول الممتحنين وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشرى، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ المسابقة فى إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا.