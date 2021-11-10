الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تصدر عددا جديدا من «جسور»

جدة - نرمين السيد - أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم عددا جديد من نشرة "جسور"، تناقش فيه العديد من القضايا الإفتائية، وتعرض لموضوعات تتعلق بالعمل الخيرى ومنظومة القيم الإسلامية وغيرها من الموضوعات المهمة.





ويقدم العدد الجديد من جسور تغطية شاملة للزيارة المهمة لفضيلة الدكتور شوقى علام –مفتى مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- إلى البوسنة والهرسك، التى حظيت باهتمام كبير وكان لها صدى واسع.

وفى باب "رؤى إفتائية" يتناول فريق التحرير قضية "الفتوى وتهذيب النفس"، وبيان كيف أن الأخلاق والأعمال القلبية داخلة فى نطاق الأحكام الشرعية؛ لأنها من أعمال المكلفين، ويظهر أثرها على الجوارح ومعاملة الخلق.

أما فى باب "فتوى أسهمت فى حل مشكلة" فيتناول العدد حكم الاحتكار، وبيان أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم حركة الناس بما يعود عليهم بالنفع فى الحياة الدنيا، ويبلغهم السعادة فى الحياة الأخرى.

كما تطالعون أيضا فى باب مراجع إفتائية كتاب فتاوى الإمام النووى المسماة: بالمسائل المنثورة.

وتحت عنوان "دور العمل الخيرى فى أزمة كورونا"، يتناول فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام -مفتى مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- فى مقاله الافتتاحى للعدد ظهور الأولويات فى فقه المرحلة حيث تشتد الحاجة إلى العطاء الإنسانى وتتأكد أهمية العمل الخيرى من دعم للجهود الاحترازية والطبية، ومساعدة المحتاجين وتمويل البحث العلمى، والتعاون مع الدولة بمختلف مؤسساتها، والتكاتف بين المواطنين؛ وذلك انطلاقا من المقاصد الشرعية والمبادئ الإنسانية والقيم الوطنية الأصيلة.

ومن منطلق أن "الروبوتات" لم تعد تدخل ضمن الخيال العلمى، بل أصبحت حقيقة واقعة تحظى باهتمام كبير فى العديد من الدول المتقدمة، وبدأت تدخل تقريبا فى شتى مجالات الحياة اليومية، فقد ناقش فريق التحرير فى باب "الاستشراف الفقهى" كل ما يتعلق بقضية الروبوت (الإنسان الآلى) من بعض الفروع الفقهية التى تتطلب مزيد بحث ودراسة للوقوف على الفتوى الصحيحة فيما يعرض من نوازل بخصوص هذا الموضوع المستقبلى.



كما يكتب فضيلة الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتى مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم-مقالا مهما بعنوان "منظومة القيم وخطاب القرآن التشريعى"، حيث تناول فى المقال عرضا لآيات القرآن الكريم التى جاءت بسياج من القيم العالية والأخلاق السامية للبشرية والتى تحقق مقاصد وأسرار هذا الدين العظيم.

وفى القسم الإنجليزى من العدد يعرض فريق التحرير تقريرا بالإنجليزية حول زيارة رئيس الأمانة إلى العاصمة البوسنية سراييفو وأهم اللقاءات التى تمت هناك، ونتائج الزيارة، كما يضم القسم مقالا بالإنجليزية للدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام للأمانة- بعنوان “The Value of Unity in Post-Covid World” يتحدث فيه عن قيمة الوحدة والتعاون والتضامن فى عالم ما بعد كورونا، ويضم أيضا موضوعا بعنوان: “Who Gets My Charity?" يتناول مسألة من له حق الحصول على أموال الصدقات.