مدبولى يطالب المواطنين بالتقدم لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار "الطريق إلى 2030"، والذى شهد مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها.





وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، وكل الزملاء فى الوزارة، على جهودهم المبذولة لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة، معتبرًا أن المعرض يعدُ فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة فى قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية التى شهدتها مصر فى جميع مكونات وجوانب هذا القطاع.

وجدد مدبولى مطالبته للمواطنين بالحرص على التسجيل والتقدم لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لضمان السلامة الشخصية، وتجنب الآثار الصحية السلبية، والحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، خصوصًا فى حرص الدولة على توفير اللقاحات بالكميات اللازمة والتوسع فى انتاج الأمصال محليًا.

واستعرض رئيس الوزراء نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، معتبرًا أن هذه الخطوة تعدُ نصرًا للقيادة السياسية.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة فى هذا الإطار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة فى القوات المسلحة المصرية التى جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.

أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوى، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس التى أكدت على الاستقلال التام للقضاء المصرى، والتشديد على دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر.

كما تطرق مدبولى إلى احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"، إذ أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحى فى وسط القاهرة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى ستبدأ تشغليها فى بداية العام لتشكل نقلة حضارية للقاهرة الكبرى، مضيفًا على تعليماته لمسؤولى التشغيل بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة، وكذلك الأمن للحفاظ على ما تحقق من إنجاز.

وتناول رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الذى عقده لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوى، بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، مشيرًا إلى ما شهده الإجتماع من التأكيد على التزام أصحاب المنشآت السياحية التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات.