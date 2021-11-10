القوى العاملة: تعيين 18 شابا والتفتيش على 212 منشأة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد قامت بتعيين 18 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 158 من راغبى العمل، وتوفير 127 فرصة عمل.





وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن المديرية قامت باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ 45 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ 300 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

من جهته أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 212 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 11 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش على 80 منشأة، أسفر عن تحرير 20 محضراً، والقيام بحملتين تفتيش، وعمل 14 قياساب ميدانيا، وبحث شكوى.

وأضاف "أما فى مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية، ببدء التدريب المهنى لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، والاعداد لدورة تدريبية على مهنة صيانة التليفون المحمول ومهنة نجارة الارابيسك، وكذلك بدء دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدربا، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة، وتم البدء فى التدريب لـ 15 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة، فضلاً عن الإعداد لتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية لـ 15 متدربا من الذكور بمركز بلاط ، وعلى مهنة المشغولات اليدوية لـ 15 متدربة من الفتيات بمركز باريس".

وتابع: "فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 170 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى".