لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر 1200 مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة وذلك لتغيير محابس قطر (1200مم- 600 مم) وربط خط قطر 600 مم الجديد على الخط قطر 1200 مم بميدان الشجرة لاستكمال أعمال غسيل الخط.





وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق (حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) لمدة 6 ساعات إعتبارا من الساعه 12 مساء الجمعة الموافق 2021/11/12 وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 2021/11/13. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة. وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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