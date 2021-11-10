محافظ أسيوط: متابعات ميدانية ومستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يجري المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وتوفر حياة كريمة للمواطنين.

حيث تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة بعض مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وبعض وحدات الإسعاف التي ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية لنهو المشروعات.

رافقها خلال الجولة المهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وأشارت السكرتير العام المساعد إلى إنها تابعت تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى مركزي منفلوط وديروط فضلاً عن تفقد بعض المواقع المقترحة لإقامة بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى مركز ديروط ومعاينتها على الطبيعة لبيان مدى صلاحيتها لإقامة تلك المشروعات وتذليل كافة العقبات.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع ومتابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة وفقاً للجدول الزمني المحدد لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.