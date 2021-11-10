رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا: الدولة وفرت...

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار "الطريق إلى 2030"، والذي شهد مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، وكافة الزملاء في الوزارة، على جهودهم المبذولة لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة، معتبراً أن المعرض يعدُ فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع.

كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي مطالبته للمواطنين بالحرص على التسجيل والتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لضمان السلامة الشخصية، وتجنب الآثار الصحية السلبية، والحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، لاسيما في حرص الدولة على توفير اللقاحات بالكميات اللازمة والتوسع في انتاج الأمصال محلياً.

واستعرض رئيس الوزراء نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، معتبراً أن هذه الخطوة تعدُ نصراً للقيادة السياسية.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة في هذا الإطار، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.

وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مشيراً إلى تصريحات الرئيس التي أكدت على الاستقلال التام للقضاء المصري، والتشديد على دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر.

كما تطرق مدبولي إلى احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع

"ممشى أهل مصر"، معتبراً أن هذا المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستبدأ تشغليها في بداية العام لتشكل نقلة حضارية للقاهرة الكبرى، مضيفاً على تعليماته لمسئولي التشغيل بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق من إنجاز.

وتناول رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الذي عقده لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، مشيراً إلى ما شهده الإجتماع من التأكيد على التزام أصحاب المنشآت السياحية التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات.