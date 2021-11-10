وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين وتكنولوجيا...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. نهى عماد خالد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين وتكنولوجيا خلايا الوقود، الذي أقيم برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، وبحضور لفيف من رؤساء المراكز البحثية المصرية والعلماء المصريين والأجانب، ونُخبة مُتميزة من الأكاديميين والباحثين والخبراء.

وأوضح التقرير أن المؤتمر استهدف مناقشة القضايا التي تتعلق بالطاقة وتبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في كشف النظريات والابتكارات المتعلقة بالطاقة، حيث تناول المؤتمر دراسة موضوع استدامة الطاقة؛ لتلبية احتياجات البشر للطاقة في الوقت الحالي، دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، وكذلك التركيز على استراتيجيات مثل استخدام خلية الوقود كحل مناسب لتخزين الطاقة، وإنتاج الهيدروجين وتطبيقاته، ومُراعاة جوانب السلامة، فضلاً عن المُناقشات بين العلماء من جميع أنحاء العالم، لإبراز تطلعاتهم نحو كل ما يتعلق بالطاقة وخلايا الهيدروجين والوقود.

وشهد المؤتمر إلقاء محاضرات من، د. أحمد عبدالمنعم عميد كلية العلوم الأساسية بالجامعة اليابانية المصرية، د. إبراهيم طنطاوي رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، د. مروة عبداللاه الدكتورة بجامعه واترلو بكندا، د. أحمد جيندي المدير التنفيذي لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، بالإضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات المتميزة.

ونوه التقرير إلى عقد جلسة نقاشية تشرح وتوضح جميع سبل الدعم المقدمة من دولة اليابان واسهاماتها في مجال طاقة الهيدروجين، كما عرض شباب الباحثين طلاب الماجستير والدكتوراه، ملصقات (بوسترات) عن ملخص أبحاثهم في إنتاج الطاقة والهيدروجين.

وأشار التقرير إلى خروج المؤتمر بعده توصيات منها:

١. الدعوة إلى عمل تحالف علمي بحثي قوي داخل مصر لإنتاج وتخزين الهيدروجين.

٢. التقدم بخطة عمل والحصول على دعم مناسب؛ لإنشاء محطات صغيرة لإنتاج الهيدروجين وتطوير مواد ذكية لتخزينه عند الظروف العادية.

٣. التوسع في عمل المؤتمرات للتوعية بأهميتها في نشر ثقافة طاقة الهيدروجين بين طلاب العلم بمصر.

٤. عقد جلسة على هامش المؤتمر لتوعية وتعليم طلاب الدراسات العليا، كيفية إجراء البحوث العلمية وكتابة الأوراق العلمية بشكل احترافي.

وفى ختام المؤتمر، قامت د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، بتسليم شهادات وجائزة أفضل عرض تقديمي للباحثة د. هبة عبدالمجيد عبدالحليم من المعهد القومى للمعايرة، وحصل على جائزة أفضل بوستر، الباحث د. وائل جابر من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.