/660596/تفاصيل-جديدة-في-ضبط-سائق-بتهمة-التحرش-بطالبة-داخل-ميكروباص-في-التجمع-الخامس

في خطوة جريئة وقوية منها، قامت طالبة تدعي رانيا سليمان، بتوثيق واقعة تحرش تعرضت لها داخل سيارة ميكروباص، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، معلنة أنها قامت بتحرير محضر بسبب ما تعرضت له في قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط سائق بتهمة التحرش بطالبة داخل ميكروباص في التجمع الخامس

ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف غموض تدوال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، بشأن تعرض إحدى الفتيات المعروفة إعلاميا بفتاة التجمع وملامسة جسدها خلال استقلالها الميكروباص من قبل سائق سيارة، وتم تحديده والقبض عليه، وقالت «الحمد لله حاسة إني مبسوطة جدا ومرتاحة نفسياً وشعور بالخوف الطبيعي من اللي جاي».

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض تداول مقطع فيديو موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

قائد سيارة ميكروباص

وبالأنتقال والفحص أتضح قيام «طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة» بتحرير المحضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من «قائد سيارة ميكروباص»، لقيامه بالتحرش بها خلال استقلالها السيارة معه بالكرسى المجاور له، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وأتضح أنه «مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة».

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبطه حال إستقلاله المركبة المشار إليها ، وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.