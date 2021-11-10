«قاموا بتقييده وضربه»..المؤبد و15 سنة لزوجة ونجليها قتلوا الزوج في المنيا

/660605/قاموا-بتقييده-وضربهالمؤبد-و15-سنة-لزوجة-ونجليها-قتلوا-الزوج-في-المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإربعاء، برئاسة المستشار أحمد المليجى، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وهشام إبراهيم أحمد، زوجة ونجلتها بالسجن المؤبد ومعاقبة الابن بالسجن لمدة 15 عاما لقيامهم بقتل المجنى عليه زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانى والثالث الحدث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المؤبد و15 سنة لزوجة ونجليها قتلوا الزوج فى المنيا

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية رقم 13863 من العام الحالى جنايات مركز ملوى، عندما أحالت النيابة العامة بالمنيا كل من « ش ع ت» 54 عاما ربة منزل، ونجليها «ص ح ج» 25 عاما ربة منزل و« ر ح ج» 17 عاما طالب، إلى محكمة الجنايات لقيامهم يوم 30 مايو من العام الحالى، عمدا بقتل «حمدى ج م» حيث قامت زوجته المتهمة الأولى بتوجيه عدة ضربات له على منطقتي الرأس والصدر مستخدمة فى ذلك "حجر" حال قيام المتهمين الثانية والثالث «حدث» بتقييده وشل حركته قاصدين من ذلك قتله.

التحريات الأولية

وأتضح من التحريات الأولية إندلاع مشادة بين الأم ونجليها وزوجها قرروا على أثرها التخلص منه، وادعت الزوجة كذبا وفاة زوجها إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل، لكن التحريات أشارت إلى قيام الأم ونجليها أبناء المجنى عليها بارتكاب الواقعة، وقامت الأم بأمر نجلها بإحضار ماء نار لسكبها علي الجثة حتى تتحلل، فقام بإحضار المادة الكاوية إلا أن تلك المادة كانت قليلة ولم تف بالغرض فأحدثت بالجثة عدة حروق فقاموا بحفر حفرة بالمنزل ودفن الجثة فيها خشية فضح أمرهم ثم قاموا باستخراج الجثة مرة أخرى، وقاموا بتنظيفها بالماء وتغيير ملابسه وألقوه أسفل السلم حتى يتضح للجيران أنه سقط من أعلى السلم.

وعلى الفور تم القبض علي المتهمين وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التى أصدرت قرارها المتقدم.