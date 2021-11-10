/660607/وفاة-عجوز دهسا-أسفل-عجلات-المترو-في-محطة-غمرة

لقي عجوز مصرعه دهسا أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة غمرة، اليوم الأربعاء، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وهل واقعة دهس أم انتحار، وطلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عجوز دهسا أسفل عجلات المترو في محطة غمرة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوفاة عجوز أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة غمرة، وبالانتقال والفحض أتضح العثور على جثة عجوز يدعى حمدي حافظ يوسف 60 عامًا، على شريط القضبان الخاصة بقطارات المترو، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الصوفي بالفيوم، عثور الأهالي على طفلة رضيعة أثناء سماع صراخها بإحدى الجناين أمام كوبري أبو غرب بالصوفي وقام أهالي المنطقة بالاتصال بشرطة النجدة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على طفلة ملقاة بإحدى الجناين بحي الصوفي.

طفل حديث الولادة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة الرائد حسين فؤاد رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وأتضح من خلال المعاينة الأولية للواقعة بإنه طفل حديث الولادة من النوع أنثى.

فحص الكاميرات المراقبة

قامت أم وبنتها والام كانت تخفي الطفل في ملابسها وقامت بإلقاء الطفل في الجنينة أمام منزل أبو غرب بالصوفي وأكد رئيس مباحث القسم بعد مراجعة الكاميرات المراقبة بالمنطقة بأن الذي ألقي الطفلة سيدة ترتدي حجاب وتصطحب ابنتها لمساعدتها في التخلص من الطفلة ويتم مراجعة خط سيرهما عن طريق الكاميرات المراقبة لمعرفة شخصيتهم.

إعطائه كافة التطعيمات اللازمة

وعلى الفور تم نقل الطفلة إلي المستشفي العامة بالفيوم قسم الرعاية الصحية للكشف علي الطفل والاطمئنان ورعايته وإعطائه كافة التطعيمات اللازمة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة بإرسال تقرير مفصل بالتحريات وإيداع الطفل باحدي دار الرعاية بعد الاطمئنان والكشف علي صحته.