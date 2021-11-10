«بدون رخصة»..القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه بالمطرية

/660611/بدون-رخصةالقبض-على صاحب-مصنع-خلاطات-مياه-بالمطرية

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه بدون ترخيص، لاتهامه بتصنيع أدوات صحية مجهولة المصدر، بمنطقة المطرية في القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه بدون ترخيص في المطرية

تصنيع كمية من الكراتين الفارغة

وتمكنت وحدة مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة من ضبط 680 خلاط مياه مجهولين المصدر وبدون مستندات، 6 ماكينة تصنيع كمية من الكراتين الفارغة بحوزة مالك مصنع خلاطات مياه ، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

تصنيع الأدوات الصحية

وجاء ذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الأدوات الصحية، خلاطات مياه، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أبارح غير مشروعة.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين مدحت خاطر،باصدار حكمها اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات ضد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق بالضافة إلى غرامة 674 ألف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ الرشوة.

جدير بالذكر أن المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق ومعه خمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة بتهمة قبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالا من مقتضيات وظيفته.

السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الضرائب السابق

وتم توجيه له تهمة استعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا واتهام الخمسة الاخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.