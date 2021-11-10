/660616/محكمة-الاستئناف-تتسلم-ملف-قضية-المتهم-بجريمة-الإسماعيلية-لتحديد-جلسة-عاجلة

تسلمت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، قرار بإحالة المتهم بارتكاب جريمة مأساوية التي شهدتها الإسماعيلية وقتله شخص ذبحا وعمدا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملف قضية المتهم بجريمة الإسماعيلية لتحديد جلسة لمحاكمته

جريمة الإسماعيلية

ويتضمن ملف قضية جريمة الإسماعيلية، قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلة الثبوت تجاه المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين و10 شهود آخرين، فضلا عن مقاطع تصوير الجريمة واعترافات المتهم، وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليه، وتقارير تحليل المواد المخدرة للمتهم.

ومن المقرر تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم خلال ساعات أمام إحدى الدوائر الجنائية.

النائب العام

والجدير بالذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر في 4 نوفمبر الجاري، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحا عمدا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نسب إليه، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء بدون ترخيص في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي

وبأثبات تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.