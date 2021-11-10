/660617/ميرفت-عبد-العظيم-قانون-مواجهة-الأوبئة-والجوائح-يضع-عقوبات-لمروجي-الشائعات-في-فترة-الازمات

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على موافقة لجنة الصحة على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، إنه بعد جائحة فيروس كورونا تم البدء في التفكير بإصدار قانون للتعامل مع الأوبئة والجوائح العالمية.

دوت الخليج يرصد تعليق ميرفت عبد العظيم بشأن قانون الجوائح الطبية

قانون الجوائح الطبية

وأضافت النائب ميرفت عبد العظيم:" القانون يتعامل مع الأوبئة والجوائح وهو قانون شامل ومنظم والقانون يحدد الإجراءات التي من الممكن اتخاذها مع حدوث أي جائحة أو وباء وفق تطورات الوضع الوبائي في حال تواجد أي وباء او جائحة ".

قانون الأوبئة والجوائح

وأكملت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب :"القانون ينظم عملية تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والضرائب من أجل التسهيل على المواطنين ومن الممكن إيقاف استيراد بعض المواد أو حظر دخول بعض البلاد بسبب الجائحة".

ولفتت عبد العظيم :" القانون يضع عقوبات لمن يقوم بترويج الشائعات في فترة الجائحة او الأوبئة".

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وافقت على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية.