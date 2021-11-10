/660619/إصابة 4-أشخاص نتيجة-انقلاب-سيارة-شرطة-على-طريق الأوتوستراد

شهد طريق الأتوستراد بمدخل طرة الأسمنت بنطاق قسم شرطة 15 مايو، اليوم الإربعاء، إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة شرطة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق الأتوستراد

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إشارة من الخدمات الأمنية مفاده انقلاب بوكس شرطة تابع لقسم مايو بالحادث، الذي أسفر عن إصابة كلا من«ح ا»، 44 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، «م ر»، 33 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمة بالركبة اليمنى، «س ر»، 38 سنة، كدمة بالظهر، «م ر»، اشتباه مع بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليمنى.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد المليجى، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وهشام إبراهيم أحمد، زوجة ونجلتها بالسجن المؤبد ومعاقبة الابن بالسجن لمدة 15 عاما لقيامهم بقتل المجنى عليه زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانى والثالث الحدث.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية رقم 13863 من العام الحالى جنايات مركز ملوى، عندما أحالت النيابة العامة بالمنيا كل من « ش ع ت» 54 عاما ربة منزل، ونجليها «ص ح ج» 25 عاما ربة منزل و« ر ح ج» 17 عاما طالب، إلى محكمة الجنايات لقيامهم يوم 30 مايو من العام الحالى، عمدا بقتل «حمدى ج م» حيث قامت زوجته المتهمة الأولى بتوجيه عدة ضربات له على منطقتي الرأس والصدر مستخدمة فى ذلك "حجر" حال قيام المتهمين الثانية والثالث «حدث» بتقييده وشل حركته قاصدين من ذلك قتله.

التحريات الأولية

وأتضح من التحريات الأولية إندلاع مشادة بين الأم ونجليها وزوجها قرروا على أثرها التخلص منه، وادعت الزوجة كذبا وفاة زوجها إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل، لكن التحريات أشارت إلى قيام الأم ونجليها أبناء المجنى عليها بارتكاب الواقعة، وقامت الأم بأمر نجلها بإحضار ماء نار لسكبها علي الجثة حتى تتحلل، فقام بإحضار المادة الكاوية إلا أن تلك المادة كانت قليلة ولم تف بالغرض فأحدثت بالجثة عدة حروق فقاموا بحفر حفرة بالمنزل ودفن الجثة فيها خشية فضح أمرهم ثم قاموا باستخراج الجثة مرة أخرى، وقاموا بتنظيفها بالماء وتغيير ملابسه وألقوه أسفل السلم حتى يتضح للجيران أنه سقط من أعلى السلم.

وعلى الفور تم القبض علي المتهمين وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التى أصدرت قرارها المتقدم.