جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية أزالت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 59 حالة تعد على مساحة 12 ألفا و467 متر مبانى، بمراكز "ههيا وكفر صقر وأولاد صقر وديرب نجم والإبراهيمية"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأوضح محافظ الشرقية فى بيان اليوم الأربعاء، أن المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة. وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكل أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 59 حالة تعد على أملاك الدولة فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.