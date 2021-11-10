جدة - نرمين السيد - استقبل عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، المهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والذى يزور المحافظة اليوم لمتابعة بعض المناطق الصناعية وعقد عدة لقاءات مع المستثمرين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة لبحث مطالب أصحاب المصانع والأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية بالمحافظة وتذليل كل أوجه العقبات والتحديات لزيادة عجلة الإنتاج.





حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة، واللواء محمد سليم مستشار هيئة التنمية الصناعية لتطوير الفروع، والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام الاستثمار بالمحافظة. وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لتذليل العقبات وايجاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة واستكمال مشروعات الصرف الصحى بمنطقتى عرب العوامر وبنى غالب الصناعيتين والعمل على جذب استثمارات جديدة بالمحافظة وزيادة عجلة الانتاج مشيدا بمشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يجرى تنفيذه بمنطقة عرب العوامر الصناعية لافتا إلى أن زيارة رئيس الهيئة تتضمن جولة ميدانية بمنطقة عرب العوامر الصناعية وتفقد مجمع الصناعات ثم تفقد مشروع الصرف الصحى وزيارة لبعض مصانع المنطقة الصناعية ومتابعة سير العمل ولقاء المستثمرين وأصحاب المصانع بمواقع الانتاج.

وقال الزلاط ان زيارته للمحافظة اليوم تأتى فى ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل كل التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين فى كل محافظات الجمهورية فى اطار مساعى الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعى وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد فضلا عن ايجاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل المناطق الصناعية بالتنسيق مع كل الجهات ومسؤولى شركات المرافق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ أسيوط يبحث مطالب أصحاب المصانع مع رئيس «التنمية الصناعية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.