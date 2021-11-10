مصر تشارك فى الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" المنعقد فى باريس خلال الفترة من 9 إلى 24 نوفمبر، وسيحتفل خلال المؤتمر بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة.





ويضم المؤتمر العام ممثلى الدول الأعضاء فى اليونسكو، وينعقد كل عامين، وتشارك فيه الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون، إلى جانب مراقبين عن الدول غير الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وتتمثل مهمة المؤتمر العام فى تحديد سياسات المنظمة وخطوط عملها الرئيسية، فضلا عن تحديد برامجها وميزانيتها، كما ينتخب أعضاء المجلس التنفيذى ويعين المدير العام كل أربع سنوات.

ومن المقرر أن ينتخب المؤتمر العام رئيسه والمدير العام للمنظمة هذا العام، وأن يعتمد عدة صكوك تقنينية عالمية، مثل التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، وتوصية بشأن العلم المفتوح.

كما ستسلم اليونسكو أيضا مجموعة من الجوائز والأوسمة فى خطوة تهدف إلى الإشادة بالإنجازات الكبرى التى حققت فى مجالات التربية والعلم والثقافة.

جدير بالذكر أن اليونسكو هى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن فى العالم من خلال التعاون الدولى فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وتضم المنظمة 193 دولة عضو و11 عضوا منتسبا، بالإضافة إلى شركاء فى القطاع غير الحكومى والحكومى الدولى والقطاع الخاص.

ويقع المقر الرئيسى لليونسكو فى باريس، فرنسا، كما أن لديها 53 مكتبا ميدانيا إقليميا و199 لجنة وطنية والذين يسهمون فى تحقيق رسالة المنظمة على مستوى العالم.