مصر تشارك فى القمة الثانية للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وتجمع القمة خبراء دوليين بارزين فى مجال الذكاء الاصطناعى من المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومات، بما فى ذلك مندوبين عن الوزارات بالدول الأعضاء فى الشراكة. ويوفر الحدث لخبراء الشراكة والحكومات الأعضاء الفرصة لعرض التطورات الأخيرة من مجموعات عمل الشراكة لمناقشة كيفية تسخير جهودهم الجماعية على أفضل وجه لدفع التطوير المسؤول لهذه التكنولوجيا والاستفادة منها.

وستتضمن القمة تقديم تقارير عن موضوعات الدراسة بمجموعات العمل العشر، بما فى ذلك خطة العمل 2021 وجلسات إضافية أخرى، وذلك بهدف إشراك شراكات خارجية. جدير بالذكر أن الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعى هى مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين، تأسست بناء على التزام مشترك لتوصية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بالذكاء الاصطناعى. وتهدف الشراكة إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق على الذكاء الاصطناعى من خلال دعم البحوث المتطورة والأنشطة التطبيقية على الأولويات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى. وتجمع المبادرة عدد من الخبراء من العلوم والصناعة والمجتمع المدنى والحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية لتعزيز التعاون الدولى.

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