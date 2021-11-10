البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير مصر الجديد فى روسيا

جدة - نرمين السيد - قدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنائس الأرثوذكسية المختلفة، كما أشار إلى علاقتنا الطيبة مع الكنيسة الروسية وتبادل الوفود المختلفة من الرهبان والراهبات والكليات الإكليريكية والخدمة الاجتماعية والإعلام.

كما دار الحوار حول زيارتى قداسة البابا إلى روسيا عامى 2014 ثم 2017، وأيضًا حول اهتمام الكنيسة برعاية أبنائها الطلبة الذين يدرسون بالجامعات المختلفة فى روسيا.