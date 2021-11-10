تفاصيل مشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفى العاصمة الإدارية

وأوضحت وزارة العدل، فى بيان لها، أن المشروع يهدف إلى طباعة إقرارات الذمة المالية على أوراق مؤمنة من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكذلك إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية ولعناصر الذمة المالية لهم.
وأفادت الوزارة بأن المرحلة الأولى للمشروع بدأت فى أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقة الإلكترونية، للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الخاضعين للفحص فى يناير 2022.. إذ تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021 من إعداد التطبيق الإلكترونى اللازم، ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.
وتابع البيان: "يترتب على ذلك المشروع، إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخرى، مثل الشهر العقارى، وحدات المرور وزارة الإسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحة البيانات المدونة بإقرار الذمة المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من إجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق".
وأضاف: "كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.. ويترتب أيضًا عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئه عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى كانت أحد عناصر تقييم مصر فى شأن معيار مكافحة الفساد".
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