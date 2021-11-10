«تنظيم الاتصالات»: إطلاق تطبيق تفاعلى لمستخدمى المحمول لتيسير الخدمات

جدة - نرمين السيد - أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تطبيقه التفاعلى My NTRA لمستخدمى المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذى يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.





ويأتى هذا التطبيق نتاجا لما رصده الجهاز من شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصرى، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائى، كما يأتى فى إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيا مع سياسة الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى.

ويعمل تطبيق My NTRA على التيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكترونى باستخدام الهاتف المحمول، إذ يحتوى تطبيق My NTRA على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد.

وتتمثل الخدمة الأولى فى (منظومة الشكاوى) والتى يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة فى حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، والخدمة الثانية هى (نقل الأرقام) والتى يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذى أصبح يتم مجانا وخلال 24 ساعة، والخدمة الثالثة هى (اختبار سرعة الإنترنت) والتى تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الإنترنت المحمول.



والخدمة الرابعة هى (خريطة الجودة للمشغلين) والتى تتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التى يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له، والخدمة الخامسة هى (تعريفتى) والتى يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهرى الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصرى، والخدمة السادسة هى (أرقامى) والتى يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصرى وذلك باستخدام الرقم القومى، وهى الخدمة التى من شأنها الحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

كما أتاح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتطبيق، دليلا كاملا عن حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات بالسوق المصرى، وقسم (أرقام تهمك) والذى يحتوى على قائمة بكل الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التى قد يحتاج المستخدم التواصل معها، وقسم (منافذ البيع) والذى يتضمن دليلا عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

كما يتضمن التطبيق قسما لخدمات الشركات والذى يمكن من خلاله إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكترونى، ومنها خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقا.

وأوضح الجهاز أنه يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة فى رقم الهاتف المحمول والرقم القومى الخاص به، ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمى أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكترونى Play Store ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكترونى App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية وفقا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول My NTRA يأتى تماشيا مع توجه الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى وتبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة مستخدمى خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على إثراء تجربة المستخدمين واطلاق تطبيق ييسر الحصول على الخدمات باستخدام الهاتف المحمول ويمدهم بكافة المعلومات الخاصة بالخدمة ويقدم ما يلزم من معلومات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم بالإضافة إلى دعمهم فى حل شكاوى خدمات الاتصالات.

ولتحميل التطبيق لمستخدمي الـ Android