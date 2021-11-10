تنمية المشروعات: 648.4 مليون جنيه لتمويل 24 ألف مشروع ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أنه منذ بداية العام الجارى وحتى شهر سبتمبر الماضى، تم تمويل ما يزيد على 24 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، بإجمالى 648.4 مليون جنيه فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة.





وذكر جهاز تنمية المشروعات فى بيان اليوم، أن محور التنمية الاقتصادية هو أحد أهم المحاور التى تعتمد عليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.

وأضاف أنه تم وضع خطة شاملة للتوسع فى البرامج التى ينفذها، منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية؛ لتوعية المواطنين فى مراكز وقرى المبادرة الرئاسية، بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات فى مجال التمويل والتدريب والدعم الفنى.

ولفت الجهاز إلى أنه قام بدراسة ميدانية لـ 1500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية، وفرص التشغيل شملت العديد من المحاور الاقتصادية، والاجتماعية والاحصائية، منها عدد سكان كل قرية، ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها، سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية أو تجارية وخدمية.

وأوضح أن كل دراسة تحتوى على خطة عمل لدعم هذه الموارد وتعظيم إمكانيات كل قرية من خلال تدريب الشباب والفتيات على العديد من الحرف والصناعات لتأهيلهم لسوق العمل أو التشغيل الذاتى أو توفير دورات تدريبية متخصصة من خلال جهاز تنمية المشروعات تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة الأمر الذى يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

وأشار الجهاز إلى أنه تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتضامن الاجتماعى والموارد المائية والقوى العاملة ومؤسسة "حياة كريمة".

وبين أنه بناء على هذه الدراسات الميدانية تم إعداد 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التى يمكن تنفيذها بهذه المحافظات، كمرحلة أولى، حيث يقوم خبراء الجهاز باستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة فى التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

وتتضمن هذه الدراسات أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وقد تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" واحتياجات المواطنين فيها، لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.