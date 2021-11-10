مدبولى: زيادة قوات حرس الحدود برفح نصرا للقيادة السياسية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، معتبراً أن هذه الخطوة تعدُ نصراً للقيادة السياسية.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة في هذا الإطار، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.
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