/660624/اليابان-تعلن-عن-أول-تفش-لأنفلونزا-الطيور-هذا-الموسم-وتعدم-143-ألف-فرخة
قامت دولة اليابان، بالإعلان عن أول تفش لأنفلونزا الطيور هذا الموسم داخل مزرعة للدواجن، وذلك بمحافظة أكيتا بشمال شرق البلاد.
دوت الخليج
هذا وقالت حكومة محافظة أكيتا اليوم، إنها بصدد إعدام حوالي 143 ألف دجاجة في المزرعة، منوهة إلى أن الاندلاع تأكد من خلال اختبار جيني تم إجراؤه في مزرعة الدجاج الواقعة في يوكوتي بعد اختبار بسيط أثبت إصابة الطيور بالمرض في اليوم السابق.
اليابان تعلن عن أول تفش لأنفلونزا الطيور هذا الموسم
هذا وحظرت حكومة محافظة أكيتا أيضا تسليم الدجاج أو البيض من المزارع الواقعة على بعد 10 كيلومترات من المزرعة المتضررة وطلبت من جيش الدفاع الذاتي إرسال قوات للمساعدة في حل المشكلة.
هذا ودعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى جمع المعلومات وطلب من وزارة الزراعة والوكالات الحكومية الأخرى العمل بشكل مشترك على اتخاذ تدابير وقائية فورية وشاملة.
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