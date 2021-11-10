النائب حسن عمار: إطلاق مؤتمرًا للاستثمار بأسوان يعزز المناخ الاستثماري وفرصة للتعاون الاقتصادي بالقارة الأفريقية 

/660627/النائب-حسن-عمار-إطلاق-مؤتمرا-للاستثمار-بأسوان-يعزز-المناخ-الاستثماري-وفرصة-للتعاون-الاقتصادي-بالقارة-الأفريقية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن اعداد الحكومة لإطلاق مؤتمر قومى للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد العشر مطلع العام المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة أسوان، يعد فرصة لعقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بأفريقيا بما يسهم في زيادة التعاون في الاستثمار بالقارة، خاصةً بعد الإشادات الدولية الكبيرة لنجاح واستقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق النائب حسن عمار بشأن المؤتمر القومي للترويج الاستثمار

المؤتمر القومي للاستثمار

وأضاف «عمار»، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة المشروعات التي نفذتها الحكومة، وأيضا الإجراءات والمبادرات التي طبقتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها علي الإنتاج خلال جائحة كورونا التي تسببت في تراجع اقتصاديات دول كبري، فضلا عن القرارات جريئة التي اتخذتها الحكومة والتي جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس، ورفع كفاءة البحر الأحمر والمتوسط، فضلا عن الإنفاق علي تطوير البنية التحتية وإنشاء طرق جديدة.

القارة الافريقية

وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القارة الأفريقية لازالت بكرًا مليئة بالخيرات والمواد الخام التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، مضيفًا أن هناك اهتمام بإنشاء السوق الحرة الأفريقية ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتي لا تزال قليلة لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية.