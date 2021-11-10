/660629/غادة-عبد-الرازق-تعلن-تغيبها-عن-السباق-الرمضاني-2022-أبعدوني-عن-حسابتكم

كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2022، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية من الصحة تمامًا.

دوت الخليج يكشف حقيقة مشاركة الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني المقبل 2022.

غادة عبد الرازق تنفي مشاركتها في الموسم الرمضاني 2022

أوضحت غادة عبد الرازق في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري"

غادة عبد الرازق تحتفل بالهالوين

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصورة كاريكاتيرية لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليها قائلة: هالويين سعيد.

لفتت النجمة المتألقة غادة عبد الرازق، أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها، حيث استعرضت أنوثتها وجمالها.

غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

نشرت عبد الرازق صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهما بتسريحة شعر جديدة وميكاب حاد.

هذا وقد أثارت غادة عبدالرازق الجدل، بعد أن قامت منذ أكثر من شهر بحذف جميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو كاستراحة من السوشيال ميديا وخاصة «إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

لحم غزال أخر أعمال غادة عبد الرازق

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل “لحم غزال” الذي عرض في المارثون الرمضاني المنقضي، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتدور قصة المسلسل حول عالية التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.