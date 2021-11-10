/660633/بسبب-السرعة-إصابة 4-اشخاص-في حادث-انقلاب-سيارة بالصف

شهد الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، اليوم الإربعاء، إصابة 4 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 اشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بالصف

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم شهد طريق الأتوستراد بمدخل طرة الأسمنت بنطاق قسم شرطة 15 مايو، إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة شرطة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إشارة من الخدمات الأمنية مفاده انقلاب بوكس شرطة تابع لقسم مايو بالحادث، الذي أسفر عن إصابة كلا من«ح ا»، 44 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، «م ر»، 33 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمة بالركبة اليمنى، «س ر»، 38 سنة، كدمة بالظهر، «م ر»، اشتباه مع بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليمنى.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.