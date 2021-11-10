/660637/النائب-علاء-قريطم-يطالب-بتعميق-التصنيع-المحلي-وفتح-الاسواق-الافريقية-امام-الصادرات-المصرية

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب رؤية وخطة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات وتشكيل المجلس الاعلى للتصدير ،مشيرا إلى ان القيادة السياسية تسعي للارتقاء بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية .

دوت الخليج يرصد تعليق علاء قريطم بشأن تعميق التصنيع المحلي

التصنيع المحلي

وطالب النائب علاء قريطم ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ،بضرورة تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

البنية التحتية

وشدد قريطم على ضرورة توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة بالمجمعات الصناعية ،لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، لتشجيع المستثمرين .

وطالب النائب علاء قريطم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ خطط وبرامج لفتح الاسواق الافريقية امام الصادرات المصرية وذلك باعتبارها احد أهم الاسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية،، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية .