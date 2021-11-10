اليوم.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية

/660638/اليوم-علي-الحجار-يحيي-حفلا-غنائيا-بمهرجان-الموسيقى-العربية

يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، فى الثامنة مساءً بقيادة المايسترو حازم القصبجى ضمن حفلات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية.

دوت الخليج يرصد إحياء علي الحجار حفلًا غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية اليوم.

علي الحجار يقدم باقة من أروع أغانيه بمهرجان الموسيقى العربية

ويقدم الحجار بالحفل باقة من أعماله الخاصة منها:«تجيش نعيش»،«زي الهوا»،«إزاي تكون أنت»،«غوايش»، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها، يسبقه فاصلًا غنائيا لكل من السورية وعد البحري، حنان عصام وأحمد عفت.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناءفي مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصي الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار. الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 30

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.