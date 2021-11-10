الأهلى يواجه منية سمنود ودياً استعداداً لمباراة المقاولون العرب

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استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على مواجهة نظيره منية سمنود ودياً ، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل استعداداً لإستئناف مباريات الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.