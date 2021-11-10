الرئيس السيسى يستقبل رئيسة تنزانيا سامية حسن بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن. جاء ذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للتليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع فيسبوك.

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