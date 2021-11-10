تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى بشركة مياه بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف، إنه فى إطار التوسع فى وسائل الدفع الإلكترونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة





ووفرت الشركة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (p.o.s) فى مراكز خدمات العملاء على مستوى الشركة، لتوفير إمكانية دفع فواتير المياه وجميع خدمات العملاء باستخدام البطاقات الذكية وكذلك QR code. وأشارت سليمان فى بيان للشركة إلى أن ذلك يأتى من منطلق حرص الشركة الدائم لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات، توفيرا للوقت والجهد، وتماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمى واستخدام التكنولولجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا.

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