28 نوفمبر.. انعقاد منتدى مصر للقوات الجوية

جدة - نرمين السيد - تستضيف القوات الجوية المصرية منتدى رفيع المستوى لمناقشة دور القوات الجوية فى التصدى للتهديدات الإرهابية، وأحدث التقنيات الجوية فائقة السرعة، الاستراتيجيات الحربية فى الجبهات الغير متماثلة، وسبل توسيع آفاق التعاون العسكرى بين القوات المتحالفة، وسيعقد "المنتدى الافتتاحى للقوات الجوية" فى 28 من نوفمبر بدار القوات الجوية فى القاهرة.





وسيشهد الحدث الاستراتيجى حضورا لافتا من قبل كبار قادة القوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى خبراء عسكريين، رواد تكنولوجيا القوة الجوية، ووفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة. يعتبر هذا المنتدى الذى يستمر ليوم واحد فرصة كبيرة للـتأكيد على امتلاك مصر قوات جوية متطورة ومحترفة فى المنطقة.

وفى هذا الصدد، أكد قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمد عباس حلمى، على أهمية استضافة مصر لذلك الحدث المهم: "يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز فى مجال الدفاع العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، والبحر المتوسط."

وعبر المنظمون عن استعدادهم الكامل لتلك الفاعلية، فصرح المدير الإدارى الخاص بالشرق الأوسط توماس جونت: "تمتلك مصر قوات جوية قوية للغاية وتعتبر واحدة من أكبر القوات الجوية فى العالم. وسيعرض منتدى مصر الدولى للقوات الجوية الخبرات الفعلية فى القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الجوهرية وأحدث المستجدات لمواصلة التقدم فى قطاع الملاحة العسكرية فى العالم.

ويهدف "منتدى مصر للقوات الجوية" فى الأساس إلى تعزيز الحوار الاستراتيجى بين القوات الجوية الأقوى والأكبر فى العالم لصياغة استراتيجيات فعالة ومستدامة ووضع الرؤى والتصورات لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية فى العالم. وعلاوة على ذلك، وسيتضمن ذلك الحدث فرصا لتنظيم مناورات عسكرية واسعة النطاق بين القوات المتحالفة لمحاربة الإرهاب حول العالم.

وسيتم إتاحة فرص أكثر للضيوف من قطاع الملاحة العامة ووفود شركات الصناعات العسكرية لحضور المنتدى.

وسيشارك الحضور فى مناقشات استراتيجية على مدار اليوم بالإضافة إلى محادثات هامة عالية المستوى لوضع إطار فعلى لأولويات القطاع فى السنوات القادمة.

كما يستطيع المشاركون فى المنتدى بعد ذلك حضور معرض مصر للصناعات العسكرية والدفاعية (EDEX) المقرر يوم 29 من نوفمبر 2021 فى القاهرة.