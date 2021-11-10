100 عالم وخبير دولى يشاركون فى مؤتمر جامعة طنطا للأمراض الصدرية غدا

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الخميس بجامعة طنطا، فعاليات مؤتمر دولى تحت عنوان (الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية)، بمشاركة 100 عالم وخبير دولى، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن.





و‎أوضح الدكتور أحمد شوقى رئيس المؤتمر أستاذ الأمراض الصدرية بطب طنطا مدير مستشفى الصدر الجامعى بطنطا - فى تصريح اليوم - أن المؤتمر سوف يتناول، على مدى يومين، الجديد فى الأمراض الصدرية من خلال جلسات ومحاضرات علمية حول تليفات الرئة واضطرابات التنفس وارتفاع ضغط الشريان الرئوى ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بالعناية المركزة من تغذية وإعادة تأهيل، بجانب الجديد فى مجال التدخلات الرئوية عن طريق المناظير أو الجراحة.

وأكد أنه جرى تخصيص جلسة علمية حول "جائحة كورونا والوجه الآخر" من خلال تكامل البعد الدينى والاجتماعى والإعلامى بما يؤكد تضافر الجهود لمحاربة الفيروس.