وأوضح الدكتور أحمد شوقى رئيس المؤتمر أستاذ الأمراض الصدرية بطب طنطا مدير مستشفى الصدر الجامعى بطنطا - فى تصريح اليوم - أن المؤتمر سوف يتناول، على مدى يومين، الجديد فى الأمراض الصدرية من خلال جلسات ومحاضرات علمية حول تليفات الرئة واضطرابات التنفس وارتفاع ضغط الشريان الرئوى ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بالعناية المركزة من تغذية وإعادة تأهيل، بجانب الجديد فى مجال التدخلات الرئوية عن طريق المناظير أو الجراحة.
وأكد أنه جرى تخصيص جلسة علمية حول "جائحة كورونا والوجه الآخر" من خلال تكامل البعد الدينى والاجتماعى والإعلامى بما يؤكد تضافر الجهود لمحاربة الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 100 عالم وخبير دولى يشاركون فى مؤتمر جامعة طنطا للأمراض الصدرية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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