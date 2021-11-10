صور.. وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الضوينى، وكيل المشيخة، أعمال الصيانة والتجديدات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، إضافة لتفقد مبنى الإدارة الطبية للطالبات بمقرها بالمدينة الجامعية بمدينة نصر.





وحث رئيس الجامعة، خلال الجولة، الطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، ووزع الهدايا الرمزية عليهم وسط سعادة كبيرة من الطالبات. كما حث الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها، وطالب بالاهتمام بالمساحات الخضراء وأماكن الانتظار، خدمة للطالبات فى مختلف مبانى المدينة الجامعية. كان فى استقبال وكيل الأزهر ورئيس الجامعة، مجدى عبدالعزيز أمين عام الجامعة، وأيمن الدرديرى رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وعواطف إسماعيل مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

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