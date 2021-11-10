الرئيس السيسي يستقبل رئيسة تنزانيا في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

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