/660642/بالصور-بعثة-المنتخب-في-طريقها-إلى-لواندا-بعد-آداء-التدريب-الرئيسي

غادرت بعثة منتخب مصر مدينة برج العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى لواندا للقاء منتخب أنجولا في التاسعة مساء بعد غد الجمعة ( بتوقيت القاهرة) .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ضمن الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم، تضم البعثة 25 لاعبًا تم اختيارهم لمباراتي انجولا ثم الجابون في برج العرب الثلاثاء المقبل ، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى لواندا بمشيئة الله نحو التاسعة مساء .

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الرئيسي اليوم في العاشرة صباحًا بأحد الملاعب الفرعية بمقر إقامة الفريق ببرج العرب، شارك فيه جميع اللاعبين، ولا يتبقى للفريق سوى تدريب الغد المقرر اقامته غدًا على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".